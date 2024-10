Danni del maltempo, l’esperto: «Da anni poniamo il problema. Bisogna smettere di costruire» (Di sabato 12 ottobre 2024) L’INTERVISTA. L’ingegner Merati, a lungo direttore della sede di Bergamo dell’Ufficio territoriale regionale: «Dopo che è stato eretto un edificio arriva nei corsi fluviali una quantità di acqua che è 5,5 volte superiore rispetto a prima». Ecodibergamo.it - Danni del maltempo, l’esperto: «Da anni poniamo il problema. Bisogna smettere di costruire» Leggi tutta la notizia su Ecodibergamo.it (Di sabato 12 ottobre 2024) L’INTERVISTA. L’ingegner Merati, a lungo direttore della sede di Bergamo dell’Ufficio territoriale regionale: «Dopo che è stato eretto un edificio arriva nei corsi fluviali una quantità di acqua che è 5,5 volte superiore rispetto a prima».

Treni - Faentina : lunedì 14 riapre la tratta tra Faenza e Marradi. Dopo i danni per il maltempo - . Riprenderà lunedì 14 ottobre 2024 la circolazione ferroviaria tra Faenza e Marradi, sulla linea Faentina, interrotta dal 22 settembre scorso a seguito degli ingenti danni provocati dal maltempo all’infrastruttura ferroviaria L'articolo Treni, Faentina: lunedì 14 riapre la tratta tra Faenza e Marradi. (Firenzepost.it)

?Via libera Ue a un miliardo per i danni da maltempo in agricoltura - Inoltre produce effetti positivi che superano qualsiasi potenziale distorsione della concorrenza. ROMA (ITALPRESS) – La Commissione europea ha approvato, sulla base delle norme in materia di aiuti di Stato, lo stanziamento di un miliardo di euro da parte dell’Italia a sostegno degli agricoltori colpiti da alluvioni e frane nel maggio 2023 in Emilia-Romagna, Toscana e Marche. (Unlimitednews.it)

Maltempo - paesi in ginocchio : fango - allagamenti - danni e strade chiuse - Meteorologicamente parlando, il peggio è passato: un timido sole ha già fatto capolino nelle prime ore di venerdì e la situazione dovrebbe mantenersi stabile almeno per tutto il weekend. Ma la giornata di giovedì è stata complicata, molto complicata in varie zone della provincia, in particolare... (Bresciatoday.it)