Chiuso il reparto di Malattie Infettive Ripa | I miei appelli caduti nel vuoto

(Di sabato 12 ottobre 2024) Il ragazzo colpito dalla Dengue è stato trasferito all’ospedale di Fermo per un motivo molto semplice: attualmente all’ospedale di Macerata "" esiste solo come servizio ambulatoriale e di consulenza. Ma non c’è une, dunque, nessun posto letto. Eppure in passato, per quarant’anni, dal 1974 al 2014, ce n’è stato uno di prim’ordine, all’interno di una specifica palazzina nell’area dell’ospedale, specializzato per lee tropicali in ambito provinciale, concepito per poter far fronte alle necessità di isolamento anche in caso di patologie altamente contagiose. Ben lo ricorda Giordano, consigliere comunale del gruppo misto, che invita a non sottovalutare la Dengue e torna a chiedere di riattivare ildiall’ospedale di Macerata.