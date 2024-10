Caso Sangiuliano Boccia, rimosso il capo di gabinetto del ministro della Cultura (Di sabato 12 ottobre 2024) “È caduta la fiducia”. In un colpo inaspettato, Francesco Gilioli viene rimosso dal suo ruolo di capo di gabinetto presso il ministero della Cultura. Alessandro Giuli non esita a cacciarlo, comunicandogli la decisione tramite una pec, senza neanche una chiamata. Il ministro rivela a un membro della maggioranza di aver appreso di “fatti molto gravi”. Gilioli, già capo di gabinetto di Sangiuliano, era coinvolto nello scandalo legato a Maria Rosaria Boccia, che aveva portato alle dimissioni di quest’ultima. Era prevista la sua sostituzione a dicembre, con Francesco Spano in pole position, ma si sono già levate alcune polemiche sul suo nome. Poi, improvvisamente, tutto accelera e l’aria si fa tesa a via del Collegio Romano. La questione in sospeso è quella dell’infedeltà. Thesocialpost.it - Caso Sangiuliano Boccia, rimosso il capo di gabinetto del ministro della Cultura Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di sabato 12 ottobre 2024) “È caduta la fiducia”. In un colpo inaspettato, Francesco Gilioli vienedal suo ruolo didipresso il ministero. Alessandro Giuli non esita a cacciarlo, comunicandogli la decisione tramite una pec, senza neanche una chiamata. Ilrivela a un membromaggioranza di aver appreso di “fatti molto gravi”. Gilioli, giàdidi, era coinvolto nello scandalo legato a Maria Rosaria, che aveva portato alle dimissioni di quest’ultima. Era prevista la sua sostituzione a dicembre, con Francesco Spano in pole position, ma si sono già levate alcune polemiche sul suo nome. Poi, improvvisamente, tutto accelera e l’aria si fa tesa a via del Collegio Romano. La questione in sospeso è quella dell’infedeltà.

