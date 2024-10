Lanazione.it - Caso-rifiuti, il cda di Sogepu: "L’obiettivo è tutelare la società"

(Di sabato 12 ottobre 2024) Ilè finito al centro del consiglio d’amministrazione diche si è riunito ieri. Dai soci è giunto il mandato unanime per "adottare ogni eventuale iniziativa a tutela dellain relazione all’evoluzione della vicenda giudiziaria che coinvolge Sogeco". Sogeco è l’azienda che gestisce inei comuni dell’Alta Umbria ed è formata dalla pubblicacol 49% di quote e dalla privata Ece con il 51%. Gli ex vertici di Sogeco (Cristian Goracci e Antonio Granieri) sono entrambi ai domiciliari nell’ambito di una complessa indagine condotta dalla Procura di Perugia per corruzione.