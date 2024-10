Bonucci a Trento: “Scudetto tra Inter, Napoli e Juventus” (Di sabato 12 ottobre 2024) “La corsa Scudetto penso sia fra Inter, Napoli e Juve. Anche se mi sta piacendo tanto anche la Lazio. Atalanta e Milan non vanno sottovalutate ma le vedo un gradino sotto”. Queste le parole di Leonardo Bonucci direttamente dal Festival dello Sport 2024 di Trento. “Avevo detto anche in estate che il Napoli andava sul sicuro perché Conte avrebbe ricompattato l’ambiente e avrebbe fatto sì che la squadra tornasse ai grandi livelli visti con Spalletti. Anche il livello della Juventus è molto alto, ma Bremer è una perdita importante”. Bonucci a Trento: “Scudetto tra Inter, Napoli e Juventus” SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di sabato 12 ottobre 2024) “La corsapenso sia frae Juve. Anche se mi sta piacendo tanto anche la Lazio. Atalanta e Milan non vanno sottovalutate ma le vedo un gradino sotto”. Queste le parole di Leonardodirettamente dal Festival dello Sport 2024 di. “Avevo detto anche in estate che ilandava sul sicuro perché Conte avrebbe ricompattato l’ambiente e avrebbe fatto sì che la squadra tornasse ai grandi livelli visti con Spalletti. Anche il livello dellaè molto alto, ma Bremer è una perdita importante”.: “tra” SportFace.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Calcio : Bonucci "Per scudetto corsa a tre fra Inter - Napoli e Juve" - "Bremer perdita importante, Conte in testa non mi sorprende" TRENTO - "Corsa scudetto fra Inter, Napoli e Juve? Mi sta piacendo tanto anche la Lazio, che sta giocando bene e mi diverto a vederla, l'Atalanta di Gasperini bisogna sempre prenderla in considerazione per le prime posizioni ma quelle tre . (Ilgiornaleditalia.it)

Calcio : Bonucci "Per scudetto corsa a tre fra Inter - Napoli e Juve" - "Bremer perdita importante, Conte in testa non mi sorprende" TRENTO - "Corsa scudetto fra Inter, Napoli e Juve? Mi sta piacendo tanto anche la Lazio, che sta giocando bene e mi diverto a vederla, l'Atalanta di Gasperini bisogna sempre prenderla in considerazione per le prime posizioni ma quelle tre . (Ilgiornaleditalia.it)

Bonucci : «L’obiettivo di Conte al Napoli è lo scudetto - ora vola basso per tenere la piazza un po’ tranquilla» - Riccardo Montolivo rincara il racconto «Lui dal punto di vista motivazionale è una roba incredibile. Mi sono trovato spesse volte a parlare con lui. In Nazionale facevamo riunioni quasi tutti i giorni e tu volevi scendere in campo subito dopo la riunione per quanto riusciva a caricarti. Ogni giorno trovava una chiave diversa che tu uscivi dalla riunione e dicevi “dove stanno gli avversari”». (Ilnapolista.it)