Bambino di 8 anni aggredito da un cane a Biella, è grave (Di sabato 12 ottobre 2024) Sono ancora frammentarie le notizie su un grave episodio accaduto nel pomeriggio di oggi a Biella. Secondo le prime informazioni raccolte, un Bambino di 8 anni che stava partecipando a una festa di compleanno sarebbe stato morso al capo da un cane di grossa taglia. Soccorso da una equipe del 118, i l Bambino è stato trasportato in codice rosso e in gravi condizioni all'ospedale di Biella.

