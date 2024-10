Atreju torna e raddoppia: una settimana al Circo Massimo dall’8 al 15 dicembre (Di sabato 12 ottobre 2024) Atreju torna e raddoppia. La tradizionale festa di Fratelli d’Italia quest’anno durerà un’intera settimana, dall’8 al 15 dicembre e, come appare evidente dalla locandina con cui è stata lanciata, si svolgerà al Circo Massimo. L’annuncio è arrivato dai social che portano il nome della kermesse: “Stiamo tornando”, si legge a grandi caratteri insieme alle date dell’appuntamento, sullo sfondo inequivocabile dell’imponente “stadio” antico. “Tenetevi pronti”, è l’invito. Donzelli: “Atreju è quel posto dove gli schieramenti agli antipodi si incontrano sempre con rispetto” “Atreju è quel posto dove gli schieramenti agli antipodi si incontrano, con rispetto, ma senza sconti sul piano delle idee, da sempre. Vi aspetto”, ha ricordato il responsabile organizzazione di FdI, Giovanni Donzelli. Secoloditalia.it - Atreju torna e raddoppia: una settimana al Circo Massimo dall’8 al 15 dicembre Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di sabato 12 ottobre 2024). La tradizionale festa di Fratelli d’Italia quest’anno durerà un’interaal 15e, come appare evidente dalla locandina con cui è stata lanciata, si svolgerà al. L’annuncio è arrivato dai social che portano il nome della kermesse: “Stiamondo”, si legge a grandi caratteri insieme alle date dell’appuntamento, sullo sfondo inequivocabile dell’imponente “stadio” antico. “Tenetevi pronti”, è l’invito. Donzelli: “è quel posto dove gli schieramenti agli antipodi si incontrano sempre con rispetto” “è quel posto dove gli schieramenti agli antipodi si incontrano, con rispetto, ma senza sconti sul piano delle idee, da sempre. Vi aspetto”, ha ricordato il responsabile organizzazione di FdI, Giovanni Donzelli.

