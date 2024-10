Laprimapagina.it - Altavilla Vicentina. Giuseppe Tagliapietra è rimasto schiacciato da un carico durante la movimentazione

(Di sabato 12 ottobre 2024) L’ennesima vittima sul lavoro., 29 anni, ègravemente ferito mentre stava movimentando alcuni carichi alla Tecnomat di, originario del comune dell’Ovest Vicentino, era stato trasportato in ospedale in gravissime condizioni, e per lui non c’è stato nulla da fare. L’incidente è avvenuto attorno alle 11, all’interno dell’area logistica esterna dedicata al ritiro delle merci voluminose. In base alle prime ricostruzioni,da unla. Sembra che stesse fissando undi finestre, che gli sarebbe crollato addosso. Sul posto è giunta un’ambulanza del Suem, che ha trasportato d’urgenza il ferito al San Bortolo. Le sue condizioni sono apparse fin da subito disperate. Poco più di due ore dopo è deceduto.