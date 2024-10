Aborto, Roccella accusa le opposizioni: “Ammettetelo, volete modificare la legge 194” (Di sabato 12 ottobre 2024) Secondo la ministra per la Famiglia e le Pari Opportunità il centrosinistra vorrebbe eliminare dalla legge 194 la possibilità di far entrare nei consultori le associazioni Pro Vita, affinché l'Aborto sia l'unica scelta per le donne in difficoltà L'articolo Aborto, Roccella accusa le opposizioni: “Ammettetelo, volete modificare la legge 194” proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Aborto, Roccella accusa le opposizioni: “Ammettetelo, volete modificare la legge 194” Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Secondo la ministra per la Famiglia e le Pari Opportunità il centrosinistra vorrebbe eliminare dalla194 la possibilità di far entrare nei consultori le associazioni Pro Vita, affinché l'sia l'unica scelta per le donne in difficoltà L'articolole: “la194” proviene da Il Difforme.

Il Papa sull’aborto? Esternazione violenta e offensiva : la 194 è una legge italiana e va attuata - Ma come dice Lea Melandri: “Che altro aspettarsi da una comunità di soli uomini che si proclama Santa Madre Chiesa?”. Ma non è questo il punto. Un termine che non deve essere rivolto a donne che non stanno compiendo nessun crimine, ma stanno solamente esercitando una libera scelta in uno Stato che, ancora, permette loro di farlo. (Ilfattoquotidiano.it)

Aborto - i medici cattolici replicano a Papa Francesco : "Noi sicari? Applichiamo solo la legge" - «Da medico cattolico ho non solo grande rispetto, ma grande attenzione per le parole del Papa. . Non posso però accettare, come medico e come presidente dell’Ordine dei medici di Firenze, che i colleghi che praticano l'interruzione volontaria di gravidanza siano definiti sicari. . . Sono parole che fanno male». (Gazzettadelsud.it)

Aborto - Dattolo : “Medici sicari? Non criminalizziamo chi opera secondo la legge” - È comprensibile che su un tema così complesso e delicato ci siano sensibilità diverse, ma non si può etichettare dei professionisti come assassini”. A dirlo è Pietro Dattolo, presidente dell’Ordine dei Medici di Firenze, dopo le recenti dichiarazioni di Papa Bergoglio. “Stiamo parlando di medici che fanno il loro lavoro e seguono un preciso codice deontologico – prosegue Dattolo –. (Lanazione.it)