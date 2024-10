Zachary Levi è amareggiato perché il suo Shazam non lo ha reso il nuovo Chris Evans

Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024)è “il suonon lo hailTra Chuck e Rapunzel, sembrava solo questione di tempo prima cheentrasse nella lista di serie A di Hollywood con un ruolo importante in un film. Ciò è avvenuto nel 2019 con!, uno dei film DCEU più recensiti di sempre. L’attore è stato elogiato per la sua interpretazione di un adolescente nel corpo di un supereroe. Tuttavia, forse a causa della pandemia o di quella che alcuni hanno ritenuto una performance monotona,non ha mai fatto davvero il salto nell’Olimpo. L’attore è apparso in Spy Kids: Armageddon e Chicken Run: Dawn of the Nugget, ma! La Furia degli Dei e Il Magico Mondo di Harold hanno apparentemente segnato la fine del tentativo didi diventare una star del cinema mainstream.