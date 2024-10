Volano le presenze negli alberghi pugliesi | +85 rispetto al 2022 superati i livelli pre-Covid

Volano le presenze negli alberghi pugliesi: +8,5 rispetto al 2022, superati i livelli pre-Covid (Di venerdì 11 ottobre 2024) La Puglia segna una nuova crescita delle occupazioni negli alberghi della regione per il 2023. Le presenze hanno superato del 13,9% i livelli pre-Covid (+8,5% sul 2022). Lo comunica Federalberghi regionale. Nel dettaglio, la ricettività specifica delle strutture ha registrato l’operatività in Baritoday.it - Volano le presenze negli alberghi pugliesi: +8,5 rispetto al 2022, superati i livelli pre-Covid Leggi tutta la notizia su Baritoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) La Puglia segna una nuova crescita delle occupazionidella regione per il 2023. Lehanno superato del 13,9% ipre-(+8,5% sul). Lo comunica Federregionale. Nel dettaglio, la ricettività specifica delle strutture ha registrato l’operatività in

