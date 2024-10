Via Laurentina lo schianto dopo il sorpasso Poi la fuga

Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Aprilia, 11 ottobre 2024 – Incidente su via, all’incrocio con via della Banditella Bassa, di fronte ad un’autoscuola ad Aprilia. Secondo quanto si apprende due macchine, provenienti da Roma in direzione Tor San Lorenzo, si sono scontrate. A quanto si apprende una delle vetture, una Nissan, aveva già attivato la freccia per sorpassare e entrare nell’autoscuola, quando una Fiat Panda – che sembrerebbe essere stata rubata a Pomezia – le è andata addosso. Secondo testimoni oculari il conducente della Panda, poi fuggito, è giovanissimo, forse minorenne. Sul posto è intervenuta la polizia municipale di Aprilia. ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.