Turchia-Montenegro, Calhanoglu non manca. Le formazioni ufficiali (Di venerdì 11 ottobre 2024) Alle ore 20.45 si giocherà la partita tra Turchia e Montenegro. Il capitano Hakan Calhanoglu non manca mai tra gli undici titolari della squadra di Vincenzo Montella, le formazioni ufficiali. TITOLARE! – Turchia-Montenegro è la terza partita della Lega B della UEFA Nations League. Nel gruppo 4 la squadra di Vincenzo Montella ha 4 punti con una vittoria ed un pareggio ed è primo nella classifica. Questa sera si chiude il mini-girone delle gare d’andata, inizieranno poi i ritorni a partire dalla prossima settimana. Hakan Calhanoglu non manca mai dai titolari. Il giocatore dell’Inter inizierà dal primo minuto e sarà il capitano della sua nazionale come lo è stato agli Europei. Il regista di Simone Inzaghi non riposerà in questa sosta e sarà protagonista nelle due partite da disputare prima del rientro ad Appiano Gentile. Inter-news.it - Turchia-Montenegro, Calhanoglu non manca. Le formazioni ufficiali Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Alle ore 20.45 si giocherà la partita tra. Il capitano Hakannonmai tra gli undici titolari della squadra di Vincenzo Montella, le. TITOLARE! –è la terza partita della Lega B della UEFA Nations League. Nel gruppo 4 la squadra di Vincenzo Montella ha 4 punti con una vittoria ed un pareggio ed è primo nella classifica. Questa sera si chiude il mini-girone delle gare d’andata, inizieranno poi i ritorni a partire dalla prossima settimana. Hakannonmai dai titolari. Il giocatore dell’Inter inizierà dal primo minuto e sarà il capitano della sua nazionale come lo è stato agli Europei. Il regista di Simone Inzaghi non riposerà in questa sosta e sarà protagonista nelle due partite da disputare prima del rientro ad Appiano Gentile.

