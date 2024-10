Teo Teocoli e Celentano, non è ancora finita: spunta Roberto Saviano, il retroscena sulla lite (Di venerdì 11 ottobre 2024) Teo Teocoli e Celentano, la lite a distanza diventa un caso: i due sono tornati a parlarsi a mezzo stampa. Il punto lo mette Roberto Saviano. Dalla via Gluck allo Snodo Mandrione. Il rapporto fra Teocoli e Celentano si è interrotto a Cologno Monzese 5 anni fa, con una brusca lite avvenuta quando il molleggiato avrebbe lasciato solo in albergo l’amico comico senza nessuna spiegazione. Si faceva negare al telefono, completamente irraggiungibile. Adriano Celentano e Teo Teocoli (ANSA-CityRumors.it)La situazione non è cambiata da quel momento in poi. Silenzi e noncuranza. Un addio nella sostanza: senza alcun tipo di commiato. Scelta che è incline all’atteggiamento di Celentano che, tranne quando deve cantare, preferisce i silenzi a parole di circostanza. Secondo Teocoli, però, qualche concetto in più avrebbe potuto spenderlo. Cityrumors.it - Teo Teocoli e Celentano, non è ancora finita: spunta Roberto Saviano, il retroscena sulla lite Leggi tutta la notizia su Cityrumors.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Teo, laa distanza diventa un caso: i due sono tornati a parlarsi a mezzo stampa. Il punto lo mette. Dalla via Gluck allo Snodo Mandrione. Il rapporto frasi è interrotto a Cologno Monzese 5 anni fa, con una bruscaavvenuta quando il molleggiato avrebbe lasciato solo in albergo l’amico comico senza nessuna spiegazione. Si faceva negare al telefono, completamente irraggiungibile. Adrianoe Teo(ANSA-CityRumors.it)La situazione non è cambiata da quel momento in poi. Silenzi e noncuranza. Un addio nella sostanza: senza alcun tipo di commiato. Scelta che è incline all’atteggiamento diche, tranne quando deve cantare, preferisce i silenzi a parole di circostanza. Secondo, però, qualche concetto in più avrebbe potuto spenderlo.

