Storia di una famiglia perbene, location: dov'è stato girato? I luoghi raccontati in Storia di una famiglia perbene, la nuova fiction in onda su Canale 5 a partire da mercoledì 3 novembre 2021 (prima stagione) e venerdì 11 ottobre 2024 (seconda stagione) con protagonisti, tra gli altri, Giuseppe Zeno e Simona Cavallari, sono gli stessi del libro di Rosa Ventrella da cui la serie tv è tratta. Ma dov'è stato girato Storia di una famiglia perbene? La location principale è Bari: qui, d'altra parte, è ambientata la Storia, che vede due famiglie, quella dei pescatori De Santis e quella del boss Straziota, l'una contro l'altra, mentre i rispettivi primogeniti Maria (Silvia Rossi da adolescenti e Federica Torchetti da adulta) e Michele (Andrea Arru da adolescente e Carmine Buschini da adulto) si innamorano e decidono di fuggire. Oltre a Bari, però, la serie ha avuto anche altre location, ovvero Polignano a Mare, Conversano, Monopoli, Fasano e Ostuni.

Storia di una famiglia perbene - il cast della seconda stagione - Ecco, quindi, il cast di Storia di una famiglia perbene: Giuseppe Zeno è Antonio De Santis: è il padre di Maria (Silvia Rossi e Federica Tronchetti), un pescatore fiero e coraggioso, severo e a volte manesco con i figli, che comunque adora, anche se proprio non sa dimostrarlo. Nel corso della storia, ha una rivelazione che lo porterà a cambiare. (Ascoltitv.it)

STORIA DI UNA FAMIGLIA PERBENE 2 : DOPO 3 ANNI NUOVE PUNTATE E TANTI COLPI DI SCENA - Le riprese della serie sono state realizzate in Puglia tra Monopoli, Bari, Molfetta e Giovinazzo. La serie vede protagonisti Giuseppe Zeno, Simona Cavallari e Federica Torchetti ed è trattadal romanzo “Storia di una famiglia perbene” di Rosa Ventrella, edito da Newton Compton Editori. La sua relazione con Michele Straziota, momentaneamente detenuto in carcere, è al centro della sua vita. (Bubinoblog)

