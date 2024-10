Spalletti analizza il rosso a Pellegrini: “Un errore che ci è costato caro” (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il CT della Nazionale Luciano Spalletti commenta le responsabilità in campo e quanto accaduto nel match tra Italia e Belgio. Luciano Spalletti, commissario tecnico della Nazionale Italiana, ha affrontato la stampa dopo il pareggio 2-2 contro il Belgio, analizzando tra le varie cose anche il cartellino rosso mostrato a Lorenzo Pellegrini. Durante la conferenza, Spalletti ha spiegato che l’espulsione è stata il risultato di una serie di errori nella gestione del gioco. “Il rosso a Pellegrini? È stata una situazione complessa. Abbiamo perso un paio di palloni cruciali durante la costruzione del gioco. Quando gli avversari giocano uomo contro uomo, aumenta il rischio di perderla. A Bastoni ho urlato di cercare Retegui, lo avevo visto in posizione favorevole. Napolipiu.com - Spalletti analizza il rosso a Pellegrini: “Un errore che ci è costato caro” Leggi tutta la notizia su Napolipiu.com (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il CT della Nazionale Lucianocommenta le responsabilità in campo e quanto accaduto nel match tra Italia e Belgio. Luciano, commissario tecnico della Nazionale Italiana, ha affrontato la stampa dopo il pareggio 2-2 contro il Belgio,ndo tra le varie cose anche il cartellinomostrato a Lorenzo. Durante la conferenza,ha spiegato che l’espulsione è stata il risultato di una serie di errori nella gestione del gioco. “Il? È stata una situazione complessa. Abbiamo perso un paio di palloni cruciali durante la costruzione del gioco. Quando gli avversari giocano uomo contro uomo, aumenta il rischio di perderla. A Bastoni ho urlato di cercare Retegui, lo avevo visto in posizione favorevole.

