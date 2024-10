Shaila Gatta, nuovo cambiamento di rotta su Javier: “Ho capito che mi piace davvero” (Di venerdì 11 ottobre 2024) Da quanto emerso nelle ultime ore, sembrerebbe che stia continuando l’indecisione di Shaila Gatta. Dopo aver chiuso la frequentazione con Javier Martinez, poiché attratta di più da Lorenzo Spolverato, l’ex ballerina di Amici avrebbe nuovamente cambiato idea. “Ho capito che mi piace davvero” – Solo pochi giorni fa, l’ex gieffina ha deciso di chiudere la sua L'articolo Shaila Gatta, nuovo cambiamento di rotta su Javier: “Ho capito che mi piace davvero” Leggi tutta la notizia su Dailynews24.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Da quanto emerso nelle ultime ore, sembrerebbe che stia continuando l’indecisione di. Dopo aver chiuso la frequentazione conMartinez, poiché attratta di più da Lorenzo Spolverato, l’ex ballerina di Amici avrebbe nuovamente cambiato idea. “Hoche mi” – Solo pochi giorni fa, l’ex gieffina ha deciso di chiudere la sua L'articolodisu: “Hoche mi

L’umiltà di Shaila Gatta al GF : “Vorrei le donne non mi vedessero sexy e inarrivabile. Sì - sono anche quello” - Strafalcione di Shaila Gatta al Grande Fratello quando, parlando della sua figura nella Casa, confida a Ilaria Galassi che le spiace che chi la osserva la ritenga irraggiungibile. “Sono anche quello”, ammette poi con umiltà.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Grande Fratello - Shaila Gatta ci ripensa : Javier o Lorenzo? Ecco cosa ha deciso - A un certo punto mi ha detto ‘perdonami se non ti do molta corda perché so che tra noi non c’è speranza’. Io avevo bisogno di tutta questa confusione per capire. É bastata una chiacchierata con Javier nella serata di ieri per farle cambiare idea sul suo conto. Sono io che ho delle cose… ho dei limiti, delle paure, mi chiudo“. (361magazine.com)

“Ragazze - lui… Non potete capire”. Grande Fratello - Shaila Gatta confessa tra l’imbarazzo - #grandefratello pic. Domani sarò gentile con lui, gli porterò una tisana o qualcosa del genere. Dopo questa conversazione, Shaila è corsa dalle ragazze di Non è la Rai. Mi fa bollire il sangue. “Sono un po’ imbarazzata”, ha replicato lei. Una svolta “hot”. Ragazze, mi ha fatto s***, capite cosa intendo? Ecco tutto”. (Caffeinamagazine.it)