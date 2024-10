Isaechia.it - Sex Education, Connor Windells si è sposato con l’attrice di un’altra celebre serie tv: le foto delle nozze

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Duestar più amate della serialità televisiva si sono sposati. La coppia ha condiviso anche dei bellissimi scatti sui social. Si tratta die la collega Amber Anderson che hanno coronato il loro amore con un matrimonio da sogno. Amber è nota per il suo ruolo di Diana Mitford in Peaky Blinders, mentreha conquistato il pubblico interpretando Adam Groff, il bulletto che scopre la propria omosessualità in Sex. La coppia si è conosciuta sul set del film Emma di Autumn De Wilde, in un perfetto cliché hollywoodiano: prima l’amicizia sul lavoro, poi l’amore. Amber ehanno scelto le suggestive Highlands scozzesi come location per il loro matrimonio, una scelta che ha reso l’evento ancora più magico.