Sagra dei Funghi di Cusano Mutri stasera lo show cooking dello chef Iannotti

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoLa 44° edizione delladeidisi avvia a celebrare l’ultimo week – end. Anche quest’anno lasi è caratterizzata per la straordinaria partecipazione di pubblico, con turisti e visitatori provenienti non solo da ogni angolo della Campania, ma spesso anche da altri territori regionali. In effetti l’edizione 2024 dellasta puntualmente confermando la bontà di un modi promozione territoriale che da sempre pone al centro le eccellenze gastronomiche die dell’intera area titernina. E, in tema di eccellenze,ladeiospiterà il tanto atteso ‘spettacolo culinario’ ad operasannita pluristellato Giuseppe. Lo, inizialmente previsto per la giornata del 19 settembre e poi rinviato causa maltempo, si terrà a partire dalle ore 19 in Piazza Lago.