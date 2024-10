Robot chirurghi pronti al sorpasso sulla laparoscopia (Di venerdì 11 ottobre 2024) (Adnkronos) – Largo ai Robot in sala operatoria. Dalla chirurgia bariatrica e metabolica a quella dell'ernia della parete addominale, fino alla chirurgia pancreatica, a quella gastrica o colorettale, la tecnologia Robotica è pronta al sorpasso sulla laparoscopia tradizionale. Parola degli esperti intervenuti al convegno nazionale 'Spotlight on Robotic surgery' che si è appena concluso a Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di venerdì 11 ottobre 2024) (Adnkronos) – Largo aiin sala operatoria. Dalla chirurgia bariatrica e metabolica a quella dell'ernia della parete addominale, fino alla chirurgia pancreatica, a quella gastrica o colorettale, la tecnologiaica è pronta altradizionale. Parola degli esperti intervenuti al convegno nazionale 'Spotlight onic surgery' che si è appena concluso a

Chirurgia addominale - robot pronti al sorpasso sulla laparoscopia - La validazione delle procedure robotiche sta avvenendo molto rapidamente e, in alcuni campi, si sta mostrando progressivamente superiore alle tecniche più tradizionali. . L’accoppiata chirurgo-robot può infatti migliorare gli esiti in sala operatoria, riducendo i tempi di recupero e le complicanze. (Ildenaro.it)

“Spotlight on robotic surgery” - chirurgia addominale : robot pronti al sorpasso sulla laparoscopia - A fare il punto sullo stato dell’arte sono gli specialisti che da ieri e fino a domani prendono parte a “Spotlight on robotic surgery”, evento formativo organizzato e promosso da Marco Milone, professore associato di chirurgia generale dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” e vicepresidente dell’Italian Club of Robotic Surgery, e da Giovanni Domenico De Palma, direttore del ... (Anteprima24.it)