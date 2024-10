Riparte l'Orchestra da Camera di Messina: al teatro Annibale tocca a “Mozartiana” (Di venerdì 11 ottobre 2024) Riprende, dopo la pausa estiva, la Stagione Concertistica dell’associazione Orchestra da Camera di Messina.Il primo appuntamento che dà il via al ricco programma dell’associazione, sarà domenica 13 ottobre alle18,30 al teatro Annibale.Per l’occasione, l’Orchestra da Camera diretta da Messinatoday.it - Riparte l'Orchestra da Camera di Messina: al teatro Annibale tocca a “Mozartiana” Leggi tutta la notizia su Messinatoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Riprende, dopo la pausa estiva, la Stagione Concertistica dell’associazionedadi.Il primo appuntamento che dà il via al ricco programma dell’associazione, sarà domenica 13 ottobre alle18,30 al.Per l’occasione, l’dadiretta da

