Racconti e aneddoti del primo Rafael Nadal | un romanzo di formazione

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Il fenomenonasce, per tutti (o quasi), nel 2005. Montecarlo, Barcellona, Roma, Roland Garros, Madrid, a cavallo tra i 18 e i 19 anni. Undici titoli, stagione chiusa al numero 2 del mondo: l’esplosione di un campione. Un eufemismo, probabilmente.-Parera – nei primi anni utilizzava ancora il doppio cognome – arriva però da molto più lontano. Le prime quattro stagioni nel circuito, tra 2001 e 2004, tra i 14 e i 17 anni, raccontano molto, tanto. Quei tornei lontani dalle luci dei riflettori, dalle telecamere, dalle dirette televisive, spiegano come e perché-Parera diventa, apparentemente all’improvviso, Rafagioca iltorneo da professionista, a 14 anni, all’inizio del 2001. In un evento Satellite sulla ‘sua’ isola di Maiorca, disputa le qualificazioni delle tre tappe in programma, vincendo 5 partite su 8.