Spazionapoli.it - Politano, la Polizia ritrova l’auto dopo il furto: i malviventi hanno lasciato oggetti nel veicolo!

Leggi tutta la notizia su Spazionapoli.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Nelle ultime ore sono emerse importantissime notizie circa ilsubito da Matteonegli ultimi giorni. Di seguito i dettagliilmento del. I calciatori del Napoli sono alle prese con una brutta pagina della città. Nelle ultime settimane, alcunistanno “terrorizzando” i protagonisti azzurri con furti d’auto e non solo. Nel mirino sono finiti diversi giocatori, tra cui David Neres, Juan Jesus e infine Matteo. Il tutto desta più di qualche preoccupazione, anche se gli eventi non sembrerebbero al collegati. Ciò nonostante, però, la tensione continua ad essere alta. L’ultimo della lista è stato Matteo, il quale si trovava nei pressi di Posillipo quando la sua auto è stata rubata dai. Il giocatore ha subito sporto denuncia, in modo tale da far imbastire una nuova indagine per individuare i colpevoli.