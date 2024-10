Perché Israele attacca Unifil in Libano (Di venerdì 11 ottobre 2024) Roma, 11 ottobre 2024 – Tra versioni ufficiali e rumor che filtrano da fonti di sicurezza, si tenta di trovare un Perché agli attacchi che nelle ultime 24 ore hanno preso di mira le basi italiane Unifil nel Libano del Sud. A colpire ieri le forze di pace delle Nazioni Unite, nel quartier generale di Naqura, sono stati i militari israeliani che da circa 10 giorni operano in quella zona nell’ambito della vasta operazione terrestre anti Hezbollah. Un fuoco (presunto) 'amico’ che ha provocato il ferimento di due caschi blu indonesiani. E che è continuato anche oggi, aggravando il bilancio degli attacchi con altri due soldati cingalesi feriti. L'episodio a Naqura, nessun militare italiano ferito "Non è stato né un errore, né un incidente”, ha tuonato ieri il ministro della Difesa Guido Crosetto, parlando di “atti ostili reiterati” che “potrebbero costituire crimini di guerra”. Quotidiano.net - Perché Israele attacca Unifil in Libano Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di venerdì 11 ottobre 2024) Roma, 11 ottobre 2024 – Tra versioni ufficiali e rumor che filtrano da fonti di sicurezza, si tenta di trovare unagli attacchi che nelle ultime 24 ore hanno preso di mira le basi italianeneldel Sud. A colpire ieri le forze di pace delle Nazioni Unite, nel quartier generale di Naqura, sono stati i militari israeliani che da circa 10 giorni operano in quella zona nell’ambito della vasta operazione terrestre anti Hezbollah. Un fuoco (presunto) 'amico’ che ha provocato il ferimento di due caschi blu indonesiani. E che è continuato anche oggi, aggravando il bilancio degli attacchi con altri due soldati cingalesi feriti. L'episodio a Naqura, nessun militare italiano ferito "Non è stato né un errore, né un incidente”, ha tuonato ieri il ministro della Difesa Guido Crosetto, parlando di “atti ostili reiterati” che “potrebbero costituire crimini di guerra”.

