Pechino Express 2025, anche due ex Vippone nel cast (Di venerdì 11 ottobre 2024) Secondo le ultime voci di corridoio, anche due ex Vippone farebbero parte del cast di Pechino Express 2025 L'articolo Pechino Express 2025, anche due ex Vippone nel cast proviene da Novella 2000. Novella2000.it - Pechino Express 2025, anche due ex Vippone nel cast Leggi tutta la notizia su Novella2000.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Secondo le ultime voci di corridoio,due exfarebbero parte deldiL'articolodue exnelproviene da Novella 2000.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Pechino Express 2025 - in gara una coppia di famose ex Vippone : ecco chi - Entrambe hanno partecipato al reality show di Canale 5, anche se in due edizioni diverse: Giaele, infatti, è stata tra i protagonisti della settima edizione del programma, condotta da Alfonso Signorini, in cui ha fatto parecchio discutere per via del rapporto con il marito Bradford Beck, da, quale ora ha divorziato (clicca QUI per leggere) e per l’amicizia particolare con Antonino Spinalbese. (Isaechia.it)

Pechino Express - giro di chiamate per avere due volti del Grande Fratello Vip nel cast : ecco chi sono e chi è stato scartato - it. La prima è stata Deianira che ha scritto: “Come vi avevo promesso ecco l’iniziale di uno dei nomi delle due concorrenti che hanno partecipato all’edizione del Grande Fratello Vip 7 e che parteciperanno come coppia al Pechino Express: G. Giaele è stata una delle mie concorrenti preferite di quell’edizione, quindi sono felicissimo di saperla a Pechino Express. (Biccy.it)

Concorrenti Pechino Express 2025 : svelati i due nomi dal Grande Fratello Vip e chi sarebbe stato scartato - Svelati i due presunti nomi di Pechino Express 2025: si tratta di due ex concorrenti del GF Vip 7 L'articolo Concorrenti Pechino Express 2025: svelati i due nomi dal Grande Fratello Vip e chi sarebbe stato scartato proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. . (Blogtivvu.com)