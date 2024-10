Omicidio a Rozzano, giovane accoltellato muore in ospedale. Manuel Mastrapasqua tornava dal lavoro (Di venerdì 11 ottobre 2024) L’uomo ucciso la scorsa notte a Rozzano , nel Milanese, si chiamava Manuel Mastrapasqua , di 30 anni, e abitava poco lontano dal luogo dove è stato trovato gravemente ferito. Secondo i primi accertamenti stava tornando a casa con i mezzi, come faceva abitualmente, dopo aver smontato dal turno serale, alle 24, nel supermercato di una nota catena dove lavorava, a Niguarda, nella zona nord di Milano. Feedpress.me - Omicidio a Rozzano, giovane accoltellato muore in ospedale. Manuel Mastrapasqua tornava dal lavoro Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di venerdì 11 ottobre 2024) L’uomo ucciso la scorsa notte a, nel Milanese, si chiamava, di 30 anni, e abitava poco lontano dal luogo dove è stato trovato gravemente ferito. Secondo i primi accertamenti stava tornando a casa con i mezzi, come faceva abitualmente, dopo aver smontato dal turno serale, alle 24, nel supermercato di una nota catena dove lavorava, a Niguarda, nella zona nord di Milano.

