Agi.it - Omicidio a Rozzano, 33enne accoltellato in strada muore in ospedale

(Di venerdì 11 ottobre 2024) AGI - Stava tornando a casa dal lavoro Manuel Mastrapasqua, ilmorto nella notte all'Humanitas didopo essere stato. Il ragazzo, che abitava con la mamma e un fratello, non lontano da viale Romagna nel comune alle porte di Milano dove poco prima delle 3 è stato trovato da pattuglia della tenenza dei carabinieri vicino a una pensilina dei mezzi pubblici. L'inchiesta pervolontario è affidata al pm di turno Maria Letizia Mocciaro. Mastrapasqua, senza alcun precedente penale, lavorava come magazziniere in supermercato in zona Niguarda. A mezzanotte aveva staccato dal turno e come sua abitudine aveva preso i mezzi pubblici per rientrare a casa. Un tragitto che di notte richiedeva almeno un paio d'ore. Al vaglio le telecamere della zona per cercare elementi utili alla ricostruzione della vicenda.