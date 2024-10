Ilfattoquotidiano.it - Oltre 40mila vittime, non una condanna: anche il prima gli italiani, nella morte, è morto

(Di venerdì 11 ottobre 2024) di Stella Saccàgli. Dodici mesi di attacchi ma il governo italiano aveva le palpebre sigillate. Anzi, le palpebre aperte e le bocche chiuse dentro a chiave.morti, non una. Neutrali quando potevano esprimersi insieme a Francia (troppo in ritardo), Spagna, Colombia, ecc. Un governo italiano che si dimostra razzista nei confronti di occupazione illegale, dei proclami della Corte Internazionale di Giustizia, delledi un colore e religione diverse (ignorando quelle cattoliche, per giunta); che parla solo ai propri elettori, non a tutti gli altriche in massa stanno cercando non solo una giustizia utopica mauna risposta da parte di chi dovrebbe guidare tutti, non solo chi la pensa come loro.