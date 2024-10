“No, non è giusto”. X Factor, l’affronto a Paola Iezzi e Marina in lacrime. Cosa è successo dietro le quinte (Di venerdì 11 ottobre 2024) A X Factor continuano i Bootcamp e nell’ultima puntata andata in onda, quella di giovedì 10 ottobre, è il momento di Paola Iezzi di formare la sua squadra. Ma sul palco, dopo una sua valutazione, è successo qualCosa che ha subito scatenato il pubblico da casa. Nel dettaglio, per la giudice non c’è dubbio che la concorrente Laura Fetahu meriti una sedia. Grazie alla sua esibizione con il brano Boss Bitch, Laura Fetahu è infatti a conquistare la cantante da quest’anno in giuria nel noto talent di Sky e quindi una sedia a X Factor. Quindi Paola ha deciso che a cederle il posto deve essere Marina Del Grosso. Peccato che Marina non la prende bene. E infatti, prima di lasciare lo studio, dice la sua. Leggi anche: “Ecco dove lo avevamo visto”. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) A Xcontinuano i Bootcamp e nell’ultima puntata andata in onda, quella di giovedì 10 ottobre, è il momento didi formare la sua squadra. Ma sul palco, dopo una sua valutazione, èqualche ha subito scatenato il pubblico da casa. Nel dettaglio, per la giudice non c’è dubbio che la concorrente Laura Fetahu meriti una sedia. Grazie alla sua esibizione con il brano Boss Bitch, Laura Fetahu è infatti a conquistare la cantante da quest’anno in giuria nel noto talent di Sky e quindi una sedia a X. Quindiha deciso che a cederle il posto deve essereDel Grosso. Peccato chenon la prende bene. E infatti, prima di lasciare lo studio, dice la sua. Leggi anche: “Ecco dove lo avevamo visto”.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

A X Factor Marina viene eliminata e sbotta contro Paola Iezzi (VIDEO) - Marina contro Paola Iezzi dopo l'eliminazione da X Factor 2024 L'articolo A X Factor Marina viene eliminata e sbotta contro Paola Iezzi (VIDEO) proviene da Novella 2000. . (Novella2000.it)

Marina Del Grosso fatta fuori da Paola Iezzi : accuse durissime (ma tornerà ad X-Factor?) - Il malcontento di Marina non si è limitato alle parole espresse nel momento dell’eliminazione. Ha poi aggiunto: “La qualità viene mandata via per far spazio allo spettacolo“, evidenziando una critica non solo alla decisione specifica ma anche alla direzione generale che sembra prendere il programma. (Notizie.com)

Marina Del Grosso eliminata da X Factor sbotta contro Paola Iezzi - “Ti blocco un attimo perché io faccio da trent’anni questo lavoro e se posso darti un consiglio da umile serva della musica quale sono e sono sempre stata, la tua reazione adesso non va bene. “Posso dire solo una cosa? Non sono assolutamente d’accordo con questa scelta. Perché io penso che bisogna portare la qualità, e la qualità non è detto che sia semplicemente fare show, fare spettacolo. (Biccy.it)