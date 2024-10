Neonati seppelliti, Chiara Petrolini rimane in silenzio per la terza volta davanti ai pm (Di venerdì 11 ottobre 2024) Gli investigatori stanno cercando di ricostruire gli avvenimenti accaduti il 12 maggio 2023, quando è nato il primo dei due bambini seppelliti. Di lui sono stati ritrovati solo resti ossei Vanityfair.it - Neonati seppelliti, Chiara Petrolini rimane in silenzio per la terza volta davanti ai pm Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Gli investigatori stanno cercando di ricostruire gli avvenimenti accaduti il 12 maggio 2023, quando è nato il primo dei due bambini. Di lui sono stati ritrovati solo resti ossei

Neonati seppelliti - Chiara non risponde di nuovo ai pm - Terzo interrogatorio. E per la terza volta Choada Petrolino, non risponde ai pm. . . La ragazza, accusata di omicidio e soppressione di cadavere dei suoi due figlioletti appena nati ritrovati nel giardino di casa, a Vignale, tra agosto e settembre, è stata nuovamente convocata dalla Procura di Parma. (Parmatoday.it)

Neonati seppelliti - la procura di Parma ricorre al Riesame e chiede il carcere per Chiara Petrolini - Nessuna richiesta cautelare era stata invece presentata per la morte del bambino del 12 maggio 2023. La Procura di Parma oggi ha presentato appello al Tribunale del Riesame di Bologna chiedendo che il seppellimento del 7 agosto 2024 venga qualificato come soppressione di cadavere (reato più grave del semplice occultamento di cadavere) e per tutti i reati ipotizzati (omicidio volontario aggravato ... (Ilfattoquotidiano.it)

Neonati seppelliti - l’ex fidanzato di Chiara Petrolini : “Non cambiava mai - mi diceva che prendeva la pillola” - La domanda che si fanno tutti è: ‘Ma come fai a non accorgertene?’, lei era normale, non cambiava mai. Tutt’ora fatico a realizzare”. Un fatto che ha imposto a molti di chiedersi come è stato possibile. Siamo scioccati’. Non riesco a spiegarmi come sia successo. Cambi d’umore? Era una maschera” ha detto ai microfoni de Le Iene. (Ilfattoquotidiano.it)