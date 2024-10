Napoli, idea Bijol in difesa: l’Udinese lo valuta 15 milioni (Di venerdì 11 ottobre 2024) La dirigenza azzurra si prepara a rinforzare la difesa in vista del mercato di gennaio, con il giovane Jaka Bijol nel mirino. NOTIZIE MERCATO Napoli. Il Napoli, attuale capolista della Serie A, non si accontenta dei risultati ottenuti finora e inizia a pianificare il mercato di gennaio. Secondo le ultime notizie, il club azzurro è particolarmente interessato a Jaka Bijol, difensore centrale dell’Udinese e della nazionale slovena. A sole sette giornate dall’inizio della stagione, il Napoli si trova davanti a tutte in classifica, ma la dirigenza, guidata da Aurelio De Laurentiis, è consapevole dell’importanza di rinforzare ulteriormente la rosa. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Napoli sta cercando un difensore con esperienza e versatilità. “Rafa Marin non è ancora pronto per un ruolo da titolare, mentre Juan Jesus può solo tamponare l’emergenza”, si legge nel report. Napolipiu.com - Napoli, idea Bijol in difesa: l’Udinese lo valuta 15 milioni Leggi tutta la notizia su Napolipiu.com (Di venerdì 11 ottobre 2024) La dirigenza azzurra si prepara a rinforzare lain vista del mercato di gennaio, con il giovane Jakanel mirino. NOTIZIE MERCATO. Il, attuale capolista della Serie A, non si accontenta dei risultati ottenuti finora e inizia a pianificare il mercato di gennaio. Secondo le ultime notizie, il club azzurro è particolarmente interessato a Jaka, difensore centrale dele della nazionale slovena. A sole sette giornate dall’inizio della stagione, ilsi trova davanti a tutte in classifica, ma la dirigenza, guidata da Aurelio De Laurentiis, è consapevole dell’importanza di rinforzare ulteriormente la rosa. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, ilsta cercando un difensore con esperienza e versatilità. “Rafa Marin non è ancora pronto per un ruolo da titolare, mentre Juan Jesus può solo tamponare l’emergenza”, si legge nel report.

