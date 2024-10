Milan Capello punge | Prima si sapeva chi calciava i rigori Poi attacca Leao

Milan, Capello punge: ‚ÄúPrima si sapeva chi calciava i rigori‚ÄĚ. Poi attacca Leao (Di venerd√¨ 11 ottobre 2024) Fabio Capello, ex allenatore rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni tornando a parlare di Fiorentina-Milan e attaccando Rafael Leao Pianetamilan.it - Milan, Capello punge: ‚ÄúPrima si sapeva chi calciava i rigori‚ÄĚ. Poi attacca Leao Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di venerd√¨ 11 ottobre 2024) Fabio, ex allenatore rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni tornando a parlare di Fiorentina-ndo Rafael

Capello punge Fonseca : ‚ÄúNel Milan degli invincibili si sapeva chi tirava i rigori‚ÄĚ - Parlando ancora della squadra di campioni allenata, Capello ha aggiunto: ‚ÄúForse erano un po‚Äô indisciplinati nello spogliatoio, ma non lo erano in campo, lavoravano con grande attenzione. √ą stata la loro forza, la loro bravura‚ÄĚ. Cos√¨ Fabio Capello, nel corso dello spazio dedicato al Milan degli invincibili al Festival dello Sport di Trento, ricordando i momenti di avvicinamento alla finale di ... (Sportface.it)

Milan - la Champions vinta contro il Barcellona? Capello spiega una mossa - Fabio Capello, ex allenatore del Milan, ha parlato a  'AKOS Podcast' ricordando anche la finale di Champions League di Atene del 1994. (Pianetamilan.it)

Milan - Fabio Capello : cambio Rafael Leao? Io sto¬†con¬†Fonseca! - Non so se sia pi√Ļ colpa dell‚Äôallenatore o della squadra, √® difficile dirlo dall‚Äôesterno. Ecco le parole: √ą innegabile che Leao nella ripresa stesse facendo delle cose interessanti. Intendo in fatto di rabbia e cattiveria. Era in partita, a differenza di altre volte. √ą una questione di atteggiamento, il Milan¬†a Firenze ha desiderato la vittoria meno degli avversari. (Dailymilan.it)