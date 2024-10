Cinemaserietv.it - Mauro Repetto oggi: che fine ha fatto l’ex 883?: un ex “cowboy” a Parigi, tra lavoro, famiglia e teatro

(Di venerdì 11 ottobre 2024), co-fondatore degli, ha 55 anni, vive e lavora acome event executive per Disneyland Paris, azienda nel quale entrò a far parte subito dopo aver abbandonato la carriera musicale. Ha spiegato che non gira vestito da Pippo per Disneyland, ma ha certamente iniziato da mansioni più semplici, come figurante vestito da, ma adesso organizza eventi.è sposato con Josephine, una designer francese originaria del Senegal, e ha due figli, Dean e Carla. Più vivo e pieno di progetti che mai, dall’11 ottobre 2024gira i teatri italiani con Alla ricerca dell’uomo ragno, uno spettacolo musicale nel quale rievoca la storia degliin chiave fiabesca e ironica.lui e Max Pezzali si sentono ancora ogni tanto, e parlano delle stesse cose di cui parlavano quando erano ragazzi.