Mamma sto per morire? Sintomi di una banale influenza poi il ricovero e il cuore della 13enne che si ferma

Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Chloe Longster, 13 anni, è stata trasportata d’urgenza al pronto soccorso del Kettering General Hospital, nel Northamptonshire, il 28 novembre 2022 dopo essersi svegliata con un dolore alle costole esimili al raffreddore. Quella sera venne ricoverata nel reparto pediatrico di Skylark, per poi essere trasferita in terapia intensiva, dove venne intubata. Tuttavia, Chloe morì la mattina seguente. Durante un’inchiesta sulla sua morte, iniziata lunedì presso il tribunale del coroner di Northampton, la madre di Chloe, Louise Longster, ha dichiarato all’assistente del coroner Sophie Lomas che la terapia antidolorifica per la figlia è stata “ritardata”. I suoi genitori hanno afto che la morte dell’adolescente era “completamente evitabile” e che la famiglia ne era rimasta “devastata”.