Le crush del giorno? Anne Hathaway e Cillian Murphy nella nuova campagna Versace Icons

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Un ritorno alle origini quello di. Si tratta infatti di una collezione elaborata dalla stessa Donatella, con alcune tra le icone più famose del brand. Rete metalica e maxi jaquard sono tra i protagonisti di questa collezione in bianco e nero. Che riprende i dettagli di Medusa ’95, con top e bustier nel classico motivo barocco. E presentano questa bellissima collezione due vere e proprie icone senza tempo, due attori straordinari. Laci riporta alle origini conTutti i pezzi della collezione sono stati “rifiniti e rielaborati da Donatella, come fa fin dalle primissime collezioni di. Sono le firme del design della casa””, ha sottolineato la griffe italiana in un comunicato”, specifica il brand in un comunicato.