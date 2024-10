La V edizione di “Youth Music Festival al teatro Petrarca (Di venerdì 11 ottobre 2024) Arezzo, 11 ottobre 2024 – Riparte dopo il tutto esaurito al teatro Petrarca del primo appuntamento con le star Giovanni Andrea Zanon, Weronika Dziadek e LiLa insieme ai ballerini Ivana Bueno e Francesco Gabriele Frola del National Ballet di Londra, la V edizione di “Youth Music Festival”, la rassegna diretta dal pluripremiato violinista Giovanni Andrea Zanon, direttore artistico della Fondazione Guido d’Arezzo, che ha l’obiettivo di avvicinare il mondo della Musica classica ai più giovani. Sabato 12 ottobre ore 19 al teatro Petrarca si terrà il concerto con l’Orchestra Giovanile Aretina, composta dai migliori Musicisti d’Arezzo e provincia di età compresa tra i 13 e i 26 anni e diretta dal fondatore M° Roberto Pasquini. Lanazione.it - La V edizione di “Youth Music Festival al teatro Petrarca Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Arezzo, 11 ottobre 2024 – Riparte dopo il tutto esaurito aldel primo appuntamento con le star Giovanni Andrea Zanon, Weronika Dziadek e LiLa insieme ai ballerini Ivana Bueno e Francesco Gabriele Frola del National Ballet di Londra, la Vdi “”, la rassegna diretta dal pluripremiato violinista Giovanni Andrea Zanon, direttore artistico della Fondazione Guido d’Arezzo, che ha l’obiettivo di avvicinare il mondo dellaa classica ai più giovani. Sabato 12 ottobre ore 19 alsi terrà il concerto con l’Orchestra Giovanile Aretina, composta dai miglioriisti d’Arezzo e provincia di età compresa tra i 13 e i 26 anni e diretta dal fondatore M° Roberto Pasquini.

