Juve, emergenza per Motta: fuori in sette. Vlahovic e il rinnovo: avanti (Di venerdì 11 ottobre 2024) Torino, 11 ottobre 2024 – Rischio emergenza per Thiago Motta contro la Lazio alla ripresa del campionato dopo la sosta nazionali. Le assenze sono tante e pesanti tra infortuni e squalifiche. fuori certamente ci sono Nico Gonzalez, Arek Milik, Vasilje Adzic, Gleison Bremer infortunati, e Francisco Conceicao, espulso col Cagliari e fermato dal Giudice Sportivo. A questi si vanno ad aggiungere anche Timothy Weah, oggi in dubbio, e soprattutto Teun Koopmeiners, che ha patito una lieve frattura scomposta della costa destra. Il totale fa sette se nessuno recupererà per i biancocelesti. Motta studia le soluzioni alternative Se in difesa, per sopperire all’assenza di Bremer, ci sono maggiori soluzioni, in avanti serve sostituire due cardini del gioco offensivo come Teun Koopmeiners e Francisco Conceicaco. Sport.quotidiano.net - Juve, emergenza per Motta: fuori in sette. Vlahovic e il rinnovo: avanti Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di venerdì 11 ottobre 2024) Torino, 11 ottobre 2024 – Rischioper Thiagocontro la Lazio alla ripresa del campionato dopo la sosta nazionali. Le assenze sono tante e pesanti tra infortuni e squalifiche.certamente ci sono Nico Gonzalez, Arek Milik, Vasilje Adzic, Gleison Bremer infortunati, e Francisco Conceicao, espulso col Cagliari e fermato dal Giudice Sportivo. A questi si vanno ad aggiungere anche Timothy Weah, oggi in dubbio, e soprattutto Teun Koopmeiners, che ha patito una lieve frattura scomposta della costa destra. Il totale fase nessuno recupererà per i biancocelesti.studia le soluzioni alternative Se in difesa, per sopperire all’assenza di Bremer, ci sono maggiori soluzioni, inserve sostituire due cardini del gioco offensivo come Teun Koopmeiners e Francisco Conceicaco.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Juve - altra emergenza per Motta : un titolarissimo in dubbio per il Napoli - Leggi tutto Questo articolo Juve, altra emergenza per Motta: un titolarissimo in dubbio per il Napoli è stato pubblicato prima Sportnews. L’ex tecnico del Bologna, infatti, osannato dopo le prime due. . . I bianconeri hanno esordito positivamente in Champions League superando il Psv, ma ora devono ritrovare la marcia in campionato Una vittoria per scacciare via i primi mugugni. (Sportnews.eu)