Jay-Z e Beyoncé furiosi perché paragonati a Puff Daddy. Gli avvocati contro Piers Morgan: "Si scusi per le sue dichiarazioni, rimuova il video o finirà in tribunale" (Di venerdì 11 ottobre 2024) Nel marasma delle indiscrezioni trapelate in questi giorni riguardo a Puff Daddy, che dovrà affrontare il 5 maggio 2025 il processo per le accuse di abusi, frodi e feste piene di alcol e droghe con il coinvolgimento di numerosi vip, da settimane si sussurrano i nomi di Jay-Z e Beyoncé. Infatti in molti puntano il dito sulla "coppia reale" della musica mondiale perché oltre ad essere amici di lunga data di Puff Daddy (in particolare Jay-Z), possibile che non fossero a conoscenza dei suoi "traffici" e di ciò che accadeva ai "Freak Off", i festini che seguivano spesso i sontuosi "White Party"? C'è chi addirittura ha denunciato manovre oscure per far sì che Beyoncé venisse premiata ad ogni occasione, a discapito di altri cantanti. Insomma un sistema difficile da scardinare, quanto difficile da comprendere. Ma non è tutto.

Caso Puff Daddy - il «mese da incubo» di Justin Bieber e le nuove rivelazioni che tirano in ballo Kanye West - La richiesta di trasferimento e la strategia di difesa A questo proposito la difesa ieri ha anche proposto un trasferimento in una prigione nella contea di Essex, nel New Jersey, decisamente più tranquilla. Quando il vaso di Pandora con dentro tutti i segreti dei White Party di Puff Daddy si sono liberati sul web è tornato virale il video, postato nella pagina YouTube ufficiale della star ... (Open.online)

“Kanye West e Puff Daddy volevano stuprarmi - ho chiesto aiuto a un uomo - ma non mi ha aiutata. Sono riuscita a scappare” : lo sfogo di Niykee Heaton - “Dopo aver parlato di lavoro mi dicevano che faceva caldo e che dovevo togliermi i vestiti. Non è solo quello che mi tormenta”. Ma nello studio di registrazione di tutto si è parlato tranne che di musica. Ma i tre non erano soli in quello studio: “È che mentre questi due uomini adulti alzavano le mani in modi inopportuni cercando di togliermi i vestiti, ho guardato un terzo uomo che era entrato, ... (Ilfattoquotidiano.it)

“Puff Daddy fuori su cauzione per 50 milioni di dollari con l’aereo privato come garanzia. Processo in primavera” : gli avvocati si scatenano in tribunale e accusano anche il governo americano - Il magnate dell’hip hop è stato portato alla corte federale di Manhattan da una prigione di Brooklyn per l”udienza davanti al giudice Arun Subramanian. Ma c’è un elemento un più che ha portato i legali a premere sull’acceleratore, puntando il dito contro il governo americano. Non mi danno nemmeno i permessi per le mie feste. (Ilfattoquotidiano.it)