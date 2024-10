Italia-Belgio 2-2, Cambiaso: “Un sogno giocare in Nazionale e segnare” (Di venerdì 11 ottobre 2024) Dopo il 2-2 nella gara di Nations League tra Italia e Belgio giocata allo stadio Olimpico di Roma, parla Andrea Cambiaso, autore del primo gol azzurro. “E’ un sogno giocare in Nazionale e segnare. Nel 3-5-2 posso giocare esterno”, ha detto il giocatore della Juve che sulla parentesi negativa degli Europei afferma: “Il passato bisogna lasciarlo alle spalle”. Lapresse.it - Italia-Belgio 2-2, Cambiaso: “Un sogno giocare in Nazionale e segnare” Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Dopo il 2-2 nella gara di Nations League tragiocata allo stadio Olimpico di Roma, parla Andrea, autore del primo gol azzurro. “E’ unin. Nel 3-5-2 possoesterno”, ha detto il giocatore della Juve che sulla parentesi negativa degli Europei afferma: “Il passato bisogna lasciarlo alle spalle”.

