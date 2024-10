Israele colpisce ancora basi le Unifil. Biden: "Chiederò di fermare attacchi" (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il presidente americano, Joe Biden, è pronto a chiedere a Israele di fermare gli attacchi contro Unifil. "Assolutamente sì", ha risposto il titolare della Casa Bianca al giornalisti che gli chiedevano se interverrà in tal senso. Poche ore prima delle parole di Biden le basi Unifil sono finite sotto il fuoco israeliano per il secondo giorno di fila e altri due caschi blu, questa volta di nazionalità srilankese, sono rimasti feriti. "Il quartier generale dell'Unifil a Naqoura è stato colpito da esplosioni", ha fatto sapere la missione Onu, aggiungendo che i due peacekeeper sono stati coinvolti in due deflagrazioni "avvenute nei pressi di una torre di osservazione". Iltempo.it - Israele colpisce ancora basi le Unifil. Biden: "Chiederò di fermare attacchi" Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il presidente americano, Joe, è pronto a chiedere adiglicontro. "Assolutamente sì", ha risposto il titolare della Casa Bianca al giornalisti che gli chiedevano se interverrà in tal senso. Poche ore prima delle parole dilesono finite sotto il fuoco israeliano per il secondo giorno di fila e altri due caschi blu, questa volta di nazionalità srilankese, sono rimasti feriti. "Il quartier generale dell'a Naqoura è stato colpito da esplosioni", ha fatto sapere la missione Onu, aggiungendo che i due peacekeeper sono stati coinvolti in due deflagrazioni "avvenute nei pressi di una torre di osservazione".

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Biden : Israele smetta di colpire Unifil - Quattro militari della forza di pace Onu in Libano sono stati feriti dal fuoco israeliano in attacchi sferrati nel Sud del Paese nelle ultime 48 ore. 21. Lo ha assicurato lo stesso Joe Biden, durante una conferenza stampa. 50 Il presidente degli Stati Uniti chiederà a Israele di non mettere più a rischio i Caschi Blu dell'Unifil in LIbano. (Televideo.rai.it)

Attacchi Israele a Unifil in Libano - condanna di Francia-Italia-Spagna : “Grave violazione” - Il presidente francese: "Stop esportazioni armi usate a Gaza e Libano unica leva per fine conflitti" "In qualità di nazioni che da lungo tempo contribuiscono all'Unifil e partner di Libano e Israele, noi, leader di Francia, Italia e Spagna, condanniamo il recente attacco […]. La premier: "Non sono accettabili". (Sbircialanotizia.it)

Meloni - Macron e Sanchez “indignati” per l’attacco di Israele a Unifil : “Grave violazione delle risoluzioni Onu” – Il comunicato - . Questi attacchi sono ingiustificabili e dovranno finire immediatamente”. “Chiediamo inoltre – concludono – un cessate il fuoco immediato e la piena attuazione della risoluzione del Consiglio di sicurezza Onu 1701 da parte di tutte le parti, che è l’unico modo per consentire alle popolazioni israeliana e libanese di tornare alle proprie case in sicurezza”. (Ilfattoquotidiano.it)