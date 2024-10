In Vino Civitas, domani il taglio del nastro alla stazione Marittima di Salerno (Di venerdì 11 ottobre 2024) Tempo di lettura: 4 minutiSarà tagliato con un colpo di fioretto, grazie a due atleti della Nedo Nadi, il nastro dell’ottava edizione di In Vino Civitas, il salone del Vino di Salerno che prende il via domani sabato 12 ottobre alle ore 16:30 alla stazione Marittima di Salerno. Ideato dall’associazione Createam, guidata dal presidente Sergio Casola, organizzato con CNA Salerno e sostenuto con la Camera di Commercio ed il patrocinio del Comune di Salerno, l’evento che prevede la partecipazione di 113 espositori provenienti da tutte le regioni italiane, si aprirà in nome della sinergia con il mondo dello sport che, nei tre giorni dell’iniziativa sarà testimonial del Beressere con gli atleti che invieranno dal Salone del Vino di Salerno messaggi sul consumo consapevole di sostanze alcoliche, per invogliare i più giovani ad evitare gli abusi. Anteprima24.it - In Vino Civitas, domani il taglio del nastro alla stazione Marittima di Salerno Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Tempo di lettura: 4 minutiSarà tagliato con un colpo di fioretto, grazie a due atleti della Nedo Nadi, ildell’ottava edizione di In, il salone deldiche prende il viasabato 12 ottobre alle ore 16:30di. Ideato dall’associazione Createam, guidata dal presidente Sergio Casola, organizzato con CNAe sostenuto con la Camera di Commercio ed il patrocinio del Comune di, l’evento che prevede la partecipazione di 113 espositori provenienti da tutte le regioni italiane, si aprirà in nome della sinergia con il mondo dello sport che, nei tre giorni dell’iniziativa sarà testimonial del Beressere con gli atleti che invieranno dal Salone deldimessaggi sul consumo consapevole di sostanze alcoliche, per invogliare i più giovani ad evitare gli abusi.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

"In vino civitas" : a Salerno torna il salone del vino - La Stazione Marittima di Salerno ospiterà l'ottava edizione di In Vino Civitas, il Salone del Vino, dal 12 al 14 ottobre. L'evento, organizzato dall'associazione Createam e sostenuto da CNA Salerno e dalla Camera di Commercio, vedrà la partecipazione di 113 espositori e quasi mille etichette... (Salernotoday.it)

Torna a Salerno In Vino Civitas - il Salone del Vino - Comieco, il consorzio nazionale degli imballaggi a base cellulosica, invece, dal palcoscenico della Stazione Marittima, presenterà il progetto realizzato con Fipe «Rimpiattino», il contenitore in carta contro lo spreco alimentare, evoluzione della doggy bag, perché consente di portare a casa anche il vino. (Ildenaro.it)

In Vino Civitas - torna a Salerno il Salone del Vino - Saranno 113 gli espositori, quasi mille etichette diverse che, dal 12 al 14 ottobre presenteranno i loro prodotti negli spazi della Stazione Marittima che ospitano l’ottava edizione di In Vino Civitas, il […]. Tutto è pronto per l’ottava edizione di In Vino Civitas, il Salone del Vino di Salerno, che prenderà il via il 12 ottobre. (2anews.it)