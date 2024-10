Il santone Kadir strappa con uno schiaffo il microfono a Barbara Di Palma: “Ucciderò qui davanti a tutti”. Alberto Matano allarmato: “Chiamate i Carabinieri” (Di venerdì 11 ottobre 2024) Animi accessi a Miggiano, paesino del Salento, dove il santone Kadir Bouasrya, che sarebbe a capo di una presunta setta, è stato denunciato dai genitori dei suoi adepti per violenza privata, con l’accusa di aver plagiato i ragazzi. L’uomo ha perso le staffe e ha aggredito le inviate Francesca Pizzolante (Pomeriggio 5) e Barbara Di Palma (La Vita in Diretta), le giornaliste stavano cercando di convincere l’uomo affinché acconsentisse a fare visitare dai medici i due seguaci che vivono con lui. Il santone Kadir ha strappato con uno schiaffo il microfono a Di Palma, l’uomo che si definisce “fratello di Cristo” ha insultato le due inviate e le troupe: “Pagliacci, menzogneri, manipolatori di vite e di menti. Guai a chi continuerà a perseguitarmi, lo Ucciderò qui davanti a tutti”. Ilfattoquotidiano.it - Il santone Kadir strappa con uno schiaffo il microfono a Barbara Di Palma: “Ucciderò qui davanti a tutti”. Alberto Matano allarmato: “Chiamate i Carabinieri” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Animi accessi a Miggiano, paesino del Salento, dove ilBouasrya, che sarebbe a capo di una presunta setta, è stato denunciato dai genitori dei suoi adepti per violenza privata, con l’accusa di aver plagiato i ragazzi. L’uomo ha perso le staffe e ha aggredito le inviate Francesca Pizzolante (Pomeriggio 5) eDi(La Vita in Diretta), le giornaliste stavano cercando di convincere l’uomo affinché acconsentisse a fare visitare dai medici i due seguaci che vivono con lui. Ilhato con unoila Di, l’uomo che si definisce “fratello di Cristo” ha insultato le due inviate e le troupe: “Pagliacci, menzogneri, manipolatori di vite e di menti. Guai a chi continuerà a perseguitarmi, loqui”.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Salento - il "santone" Kadir contro i giornalisti. Intervengono i carabinieri - «Ci sentite o siete duri di orecchie? Voi state giocando con il fuoco». Queste le parole con cui Kadir, il presunto "santone" di Miggiano, nel Salento, che si autodefinisce... (Quotidianodipuglia.it)

Kadir - il santone del Salento : una sua adepta gira nuda per il paese - Kadir è un sedicente santone che vive a Miggiano, in provincia di Lecce. L’uomo ha creato una comunità i cui […] Continua a leggere Kadir, il santone del Salento: una sua adepta gira nuda per il paese su Perizona.it . (Perizona.it)

Nuova denuncia contro il santone Kadir a Miggiano - la famiglia di una donna denuncia : “Nuda per strada su richiesta del guru” - In una denuncia-querela viene segnalato che il santone sarebbe entrato in possesso anche delle somme di denaro inviate più volte dai familiari. La donna ha superato un non meglio precisato rito di iniziazione e poi è convinta “di averlo fatto per un sacrificio al Signore e di essere pronta a rifarlo se le venisse richiesto nuovamente”. (Ilfattoquotidiano.it)