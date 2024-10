Il Paradiso delle Signore, torna Clara con un look stravolto: di chi si innamorerà (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il Paradiso delle Signore torna con un grande stravolgimento, Clara infatti fa il suo ritorno ma appare totalmente differente. La nona stagione de Il Paradiso delle Signore segna una svolta, soprattutto per il ritorno di Clara Boscolo che, sin dalle prossime puntate, sarà protagonista su Rai 1. Elvira Camarrone, che interpreta il personaggio, ha svelato anche qualche dettaglio particolare. Sicuramente per tutti è una grande sorpresa, non solo perché sarà visibilmente diversa esteticamente ma anche perché si innamorerà di uno dei personaggi ricorrenti, una consapevolezza nuova che la spingerà a capire di essere effettivamente attratta da una persona in particolare. Clara torna a Il Paradiso delle Signore ma è cambiata Il ritorno stabile a Milano è una sorpresa, pronta a ritornare a pieno ritmo al suo lavoro nel grande magazzino, attualmente sotto le direttive di Roberto e Marcello. Velvetmag.it - Il Paradiso delle Signore, torna Clara con un look stravolto: di chi si innamorerà Leggi tutta la notizia su Velvetmag.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Ilcon un grande stravolgimento,infatti fa il suo ritorno ma appare totalmente differente. La nona stagione de Ilsegna una svolta, soprattutto per il ritorno diBoscolo che, sin dalle prossime puntate, sarà protagonista su Rai 1. Elvira Camarrone, che interpreta il personaggio, ha svelato anche qualche dettaglio particolare. Sicuramente per tutti è una grande sorpresa, non solo perché sarà visibilmente diversa esteticamente ma anche perché sidi uno dei personaggi ricorrenti, una consapevolezza nuova che la spingerà a capire di essere effettivamente attratta da una persona in particolare.a Ilma è cambiata Il ritorno stabile a Milano è una sorpresa, pronta a rire a pieno ritmo al suo lavoro nel grande magazzino, attualmente sotto le direttive di Roberto e Marcello.

