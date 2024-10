Puntomagazine.it - Il Napoletano, lingua UNESCO

(Di venerdì 11 ottobre 2024) L’evoluzione dellanapoletana: crocevia di culture e specchio della storia Che la città di Napoli fosse da sempre un crogiuolo di nazionalità, culture, tradizioni, religioni e lingue era risaputo fin dagli albori. Il Sud Italia, trovandosi al centro del Mediterraneo, era già in principio un crocevia di commerci per la sua posizione strategica. E fu proprio questa posizione privilegiata ad accogliere, come una madre, viaggiatori, mercanti e conquistatori da ogni dove, che, nei millenni, hanno lasciato le loro impronte sul territorio e nella. Le lingue sono dei sistemi vivi, che crescono, si sviluppano e si trasformano in base agli eventi delle popolazioni che su un determinato territorio si incontrano e interagiscono.