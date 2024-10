Amica.it - I gioielli scultura visti alla Milano Fashion week 2025 fanno subito tendenza. Dalle sirene di Etro ai quadrati di Missoni. Scopri di cosa stiamo parlando

(Di venerdì 11 ottobre 2024)protagonisti. Sulle passerelle delle sfilate primavera estatesi sono fatti notare i bijoux: orecchini, collane e bracciali stravaganti diventano l’accessorio indispensabile per completare i look della bella stagione. Pezzi scultorei, oggetti inconsueti ecome opere d’arte. Ecco le tendenze forti delineatepiù importanti:e a Parigi. Sulle passerelle diDopo una stagione quasi priva di bijoux, latorna con una ventata di novità per la primavera estate: iche sembrano opere d’arte. Particolari, vistosi e non semplici da indossare ma anche chic e unici.diai maxi collier di Roberto Cavalli, la moda questa stagione punta su unainaspettata in fatto di preziosi.