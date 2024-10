"Ha dei problemi, ha insultato tutti": Romano Prodi catechizza Renzi, "deve pentirsi" | Video (Di venerdì 11 ottobre 2024) Continuano i ragionamenti sul campo largo e su quanto non possa più essere, anzi non lo sia praticamente mai stato, una forza credibile da opporre all'attuale maggioranza di governo. Soprattutto per i dissidi tra Giuseppe Conte e Matteo Renzi. Non è stato possibile in Liguria, dove si voterà a fine mese né in Emilia Romagna e in Umbria, dove invece si andrà alle urne a metà Novembre. Per non parlare delle voci critiche nei confronti del leader 5 Stelle da parte di alcuni esponenti del Pd. Se ne discute a Piazzapulita, il talk del giovedi di La7 su politica e attualità, condotto da Corrado Formigli. Liberoquotidiano.it - "Ha dei problemi, ha insultato tutti": Romano Prodi catechizza Renzi, "deve pentirsi" | Video Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Continuano i ragionamenti sul campo largo e su quanto non possa più essere, anzi non lo sia praticamente mai stato, una forza credibile da opporre all'attuale maggioranza di governo. Soprattutto per i dissidi tra Giuseppe Conte e Matteo. Non è stato possibile in Liguria, dove si voterà a fine mese né in Emilia Romagna e in Umbria, dove invece si andrà alle urne a metà Novembre. Per non parlare delle voci critiche nei confronti del leader 5 Stelle da parte di alcuni esponenti del Pd. Se ne discute a Piazzapulita, il talk del giovedi di La7 su politica e attualità, condotto da Corrado Formigli.

