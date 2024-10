Gruppo Eurovo annuncia “Molto più di un uovo!”: la collaborazione con il maestro pasticcere Gino Fabbri, il nuovo ambasciatore della qualità e del gusto (Di venerdì 11 ottobre 2024) Nella Giornata Mondiale dell’uovo, che si celebra oggi 11 ottobre, Gruppo Eurovo, l’azienda, specialista delle uova e degli ovoprodotti da oltre 70 anni, annuncia di aver scelto il maestro pasticcere Gino Fabbri come ambasciatore della qualità e del gusto per Élite Eurovo Service, il marchio Europa.today.it - Gruppo Eurovo annuncia “Molto più di un uovo!”: la collaborazione con il maestro pasticcere Gino Fabbri, il nuovo ambasciatore della qualità e del gusto Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Nella Giornata Mondiale dell’, che si celebra oggi 11 ottobre,, l’azienda, specialista delle uova e degli ovoprodotti da oltre 70 anni,di aver scelto ilcomee delper ÉliteService, il marchio

