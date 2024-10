Isaechia.it - Grande Fratello, Jasmine Carrisi svela chi sono i concorrenti che più le piacciono

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Amanda Lecciso ha varcato la Porta Rossa delnella seconda puntata della nuova edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini. All’esterno delle mura della Casa più spiata d’Italia, sua nipote, figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, ha detto la sua sulla sorella di sua madre. Intervistata da Tag24, la cantante (che nel 2020 ha ricoperto il ruolo di coach insieme al padre nella prima edizione di The Voice Senior) ha dichiarato: Seguo costantemente Amanda e ormaidiventata una sua fan, mi manca ma la supporterò in casa fine alla fine. Abbiamo da sempre avuto un ottimo rapporto, quando ero piccola era molto protettiva nei miei confronti e si prendeva tanta cura di me. Ad oggi è una delle mie migliori amiche, le posso parlare di tutto e so che non mi giudicherà.