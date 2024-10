Film e incontri, si riaccende il Cinema Rex (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il Cinema torna nel centro di Cesenatico. Nella sala Alberto Rognoni del Palazzo del turismo Primo Grassi è infatti tutto pronto per ospitare la stagione 2024-2025 del Cinema Rex allestita dal Comune, Sputnik e Cooperativa stabilimenti balneari. La proposta è di un’offerta culturale all’interno di uno dei luoghi simbolo della città, dedicata ai residenti, ma anche alle tante persone che amano frequentare il borgo marinaro. Il Cinema Rex, così chiamato perchè l’installazione all’interno della sala Rognoni ricorda il mitico transatlantico immortalato anche nel Film Amarcord di Federico Fellini, ha una capienza di 150 spettatori ed il sistema Cinematografico è digitale. Oltre al pubblico tradizionale, l’amministrazione comunale coinvolgerà gli istituti scolastici, accompagnando alunne e alunni ai matinée. Ilrestodelcarlino.it - Film e incontri, si riaccende il Cinema Rex Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Iltorna nel centro di Cesenatico. Nella sala Alberto Rognoni del Palazzo del turismo Primo Grassi è infatti tutto pronto per ospitare la stagione 2024-2025 delRex allestita dal Comune, Sputnik e Cooperativa stabilimenti balneari. La proposta è di un’offerta culturale all’interno di uno dei luoghi simbolo della città, dedicata ai residenti, ma anche alle tante persone che amano frequentare il borgo marinaro. IlRex, così chiamato perchè l’installazione all’interno della sala Rognoni ricorda il mitico transatlantico immortalato anche nelAmarcord di Federico Fellini, ha una capienza di 150 spettatori ed il sistematografico è digitale. Oltre al pubblico tradizionale, l’amministrazione comunale coinvolgerà gli istituti scolastici, accompagnando alunne e alunni ai matinée.

