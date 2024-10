Edoardo Donnamaria aggredito da una fan ‘Donnalisi’: lo sconvolgente racconto dell’ex Vippone (Video) (Di venerdì 11 ottobre 2024) Nelle ultime ore, un ex protagonista della settima edizione di Grande Fratello, nel corso di una delle sue consuete dirette sulla piattaforma Twitch, ha avuto modo di narrare un episodio di aggressione di cui si è ritrovato vittima. Si tratta di Edoardo Donnamaria, il quale all’interno della Casa si era legato sentimentalmente ad Antonella Fiordelisi. I due, non senza ostacoli, erano riusciti a vivere la loro storia d’amore anche al di fuori delle telecamere di Cinecittà. Dopo qualche mese, però, il loro rapporto amoroso si è interrotto bruscamente: interruzione cui hanno fatto seguito diversi riferimenti social – velati e non – da una parte e dall’altra. A più di un anno dalla fine del loro amore, però, alcune fan Donnalisi (crasi dei cognomi Donnamaria – Fiordelisi) sembrano non essersi arrese. (QUI vi avevamo parlato di una loro iniziativa post-rottura). Isaechia.it - Edoardo Donnamaria aggredito da una fan ‘Donnalisi’: lo sconvolgente racconto dell’ex Vippone (Video) Leggi tutta la notizia su Isaechia.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Nelle ultime ore, un ex protagonista della settima edizione di Grande Fratello, nel corso di una delle sue consuete dirette sulla piattaforma Twitch, ha avuto modo di narrare un episodio di aggressione di cui si è ritrovato vittima. Si tratta di, il quale all’interno della Casa si era legato sentimentalmente ad Antonella Fiordelisi. I due, non senza ostacoli, erano riusciti a vivere la loro storia d’amore anche al di fuori delle telecamere di Cinecittà. Dopo qualche mese, però, il loro rapporto amoroso si è interrotto bruscamente: interruzione cui hanno fatto seguito diversi riferimenti social – velati e non – da una parte e dall’altra. A più di un anno dalla fine del loro amore, però, alcune fan Donnalisi (crasi dei cognomi– Fiordelisi) sembrano non essersi arrese. (QUI vi avevamo parlato di una loro iniziativa post-rottura).

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Edoardo Donnamaria aggredito : paura per l’ex del “GF” (VIDEO) - Edoardo Donnamaria ha rivelato di essere stato aggredito da una donna sotto la sede di Radio Zeta. Questa volta, uno di loro gli ha chiesto proprio come lui riesca a gestire il rapporto coi fan. La persona in questione avrebbe tirato in ballo alcune sue ex, riferendosi presumibilmente anche ad Antonella Fiordelisi, e anche alla attuale fidanzata di Donnamaria. (Tvzap.it)

“Tremavo dall’ansia”. Avvicinato con l’inganno e aggredito - paura per Edoardo Donnamaria - “Fortunatamente sotto la radio ci sono le telecamere e abbiamo tutto”. twitter. Tornando all’aggressione, Edoardo racconta come sia avvenuta sotto la sede di Radio Zeta. Non ha un rapporto sano con i social, vive in funzione di Instagram – aveva detto Chiofalo -. “Non so perché vi meravigliate di qualcosa di così scontato…Ora ci sarà vittimismo e carnefici. (Caffeinamagazine.it)

Edoardo Donnamaria del Grande Fratello Vip 7 aggredito da una finta fan : “Un'esperienza poco piacevole” - Le fanbase, formatesi attorno alle coppie della Casa di Cinecittà, hanno spesso finito per danneggiare i concorrenti anziché sostenerli una volta tornati alla vita …. Il racconto dell'aggressione a Edoardo Donnamaria Il clima di tossicità che ha caratterizzato quell'edizione ha influito profondamente sui protagonisti. (Movieplayer.it)